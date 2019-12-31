2019-12-31T18:06:33+03:00
Общество

Против депутата ОЗС, расстрелявшего охотничьих собак, кировчане создали петицию

Она набрала уже больше восьмиста подписей
Александр МАКАРОВ
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Автор видео утверждает, что депутат Заксобрания хладнокровно застрелил его собак. Фото: Андрей РогачевАвтор видео утверждает, что депутат Заксобрания хладнокровно застрелил его собак. Фото: Андрей Рогачев
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В Кирове набирает обороты скандал, связанный с депутатом областного Заксобрания. Жители города оформили петицию на сайте change.org. К вечеру, 31 декабря, она набрала почти 900 подписей.

Под петицией много комментариев от возмущенных жителей области. Один из пользователей пишет: «За такие злодеяния он должен понести самое строгое наказание. Сегодня невинные животные, завтра – люди». «Взял ружье, смотри куда целился. Не видишь? Не разобрал? Опусти ружье», комментирует другой.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о видео, появившимся в соцсетях. В нем житель Зуевского района утверждает, что его охотничьих собак жестоко застрелил депутат Вячеслав Ягдаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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