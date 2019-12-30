2019-12-30T18:49:11+03:00
Происшествия

В Кировской области произошло смертельное ДТП

Водитель отечественной легковушки съехал в кювет и врезался в дерево
Александр МАКАРОВ
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42-летний водитель «Гранты» погиб. Фото: vk.com/gibdd4342-летний водитель «Гранты» погиб. Фото: vk.com/gibdd43
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В Арбажском районе авария унесла жизнь человека. Об этом сообщает ГИБДД по Кировской области.

ДТП случилось в субботу, 28 декабря, в 7 часов утра на 5-ом километре трассы «Вятка»-Арбаж. По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» съехал в кювет и перевернулся. К сожалению, мужчина погиб на месте.

Всего за три дня, с 27 по 29 декабря, по области произошло 14 ДТП. В них пострадало 19 человек, в том числе и один несовершеннолетний.

ВАЖНО

Госавтоинспекция Кировской области просит водителей быть внимательными на дорогах. Необходимо соблюдать скорость, соответствующую погодным и дорожным условиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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