2019-12-30T18:57:35+03:00
Происшествия

В Кирове столкнулись две встречные машины

Пострадали женщина-пассажир и шестилетний ребенок
Александр МАКАРОВ
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К счастью, в аварии никто серьезно не пострадал. Фото: vk.com/gibdd43К счастью, в аварии никто серьезно не пострадал. Фото: vk.com/gibdd43
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29 декабря, в 11 часов на улице Воровского возле дома № 54А, столкнулись две машины. Об этом сообщает отдел Госавтоинспекции по городу Кирову.

По предварительным данным, 25-летний молодой человек, водитель автомобиля «Range Rover», выехал на встречную полосу. Там он врезался в «Ладу Калину», которой управлял 28-летний мужчина. В этом ДТП получили травмы 27-летняя пассажирка отечественной легковушки и 6-летний мальчик в «Калине». К счастью, серьезно они не пострадали, и везти их в больницу не пришлось.

ВАЖНО

Госавтоинспекция Кирова призывает водителей соблюдать ПДД и не садиться пьяным за руль. В праздники очень легко поддаться этому соблазну. Так, за последние три дня на дорогах Кирова задержано шесть водителей, управлявших машинами в нетрезвом состоянии. Все они отказались от медицинского освидетельствования на опьянение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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