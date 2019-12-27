Прокуратура Свечинского района обнаружила сайты по продаже наркотиков
Свечинская прокуратура обнаружила в интернет-пространстве сайты с запрещенной информацией. Три электронных ресурса предлагали своим посетителям приобрести наркотические вещества. За это администраторам сайта грозит ответственность.
Для того чтобы устранить нарушение закона прокурор Свечинского района направил в суд иск с просьбой заблокировать три сайта, предлагающие купить сомнительный товар.
Напомним, что не так давно прокуратура Кирово-Чепецка заблокировала 12 сайтов, распространяющих информацию, восхваляющую и романтизирующую тюремный кодекс АУЕ (Арестантский Уклад Един). Информация о культуре криминала запрещена к распространению.
ВАЖНО
Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» предупреждает, что пропаганда в сфере оборота наркотических средств запрещена и карается серьезными санкциями.
ИСТОЧНИК KP.RU