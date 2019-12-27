2019-12-27T18:33:15+03:00
Происшествия

Прокуратура Свечинского района обнаружила сайты по продаже наркотиков

Иск о запрете интернет-ресурсов направили в суд
Олег ЛЯЛИН
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Прокуратура отправила иск в суд с просьбой закрыть сайты.Прокуратура отправила иск в суд с просьбой закрыть сайты.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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Свечинская прокуратура обнаружила в интернет-пространстве сайты с запрещенной информацией. Три электронных ресурса предлагали своим посетителям приобрести наркотические вещества. За это администраторам сайта грозит ответственность.

Для того чтобы устранить нарушение закона прокурор Свечинского района направил в суд иск с просьбой заблокировать три сайта, предлагающие купить сомнительный товар.

Напомним, что не так давно прокуратура Кирово-Чепецка заблокировала 12 сайтов, распространяющих информацию, восхваляющую и романтизирующую тюремный кодекс АУЕ (Арестантский Уклад Един). Информация о культуре криминала запрещена к распространению.

ВАЖНО

Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» предупреждает, что пропаганда в сфере оборота наркотических средств запрещена и карается серьезными санкциями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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