Прокуратура Свечинского района обнаружила сайты по продаже наркотиков

СЕГОДНЯ 18:33 2019-12-27T18:33:15+03:00

Прокуратура отправила иск в суд с просьбой закрыть сайты. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Иск о запрете интернет-ресурсов направили в суд

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Свечинская прокуратура обнаружила в интернет-пространстве сайты с запрещенной информацией. Три электронных ресурса предлагали своим посетителям приобрести наркотические вещества. За это администраторам сайта грозит ответственность.

Для того чтобы устранить нарушение закона прокурор Свечинского района направил в суд иск с просьбой заблокировать три сайта, предлагающие купить сомнительный товар.

Напомним, что не так давно прокуратура Кирово-Чепецка заблокировала 12 сайтов, распространяющих информацию, восхваляющую и романтизирующую тюремный кодекс АУЕ (Арестантский Уклад Един). Информация о культуре криминала запрещена к распространению.

ВАЖНО

Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» предупреждает, что пропаганда в сфере оборота наркотических средств запрещена и карается серьезными санкциями.

ИСТОЧНИК KP.RU