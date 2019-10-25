2019-10-25T17:01:38+03:00
Происшествия

В Чепецке прокуратура заблокировала 12 сайтов, распространяющих информацию об АУЕ

Криминальная субкультура запрещена законом
Алена ЗАЙЦЕВА
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Сайты распространяли призыв присоединиться к культуре криминалаСайты распространяли призыв присоединиться к культуре криминалаФото: Владимир ДЕМЧЕНКО
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Прокуратура отслеживает ведение сайтов, которые распространяют и навязывают информацию, запрещенную законом. Криминальная субкультура А.У.Е. («арестантский уклад един» или «арестантское уркаганское единство») запрещена законом, соответственно, те, кто распространяет эту информацию, нарушают его.

- В ходе мониторинга сайта Кирово-Чепецкая городская прокуратура выявила 12 интернет-сайтов и интернет-страниц социальной сети, содержащих пропаганду криминальных традиций, оскорбления сотрудников правоохранительных органов, призывы к совершению преступлений, - сообщили в ведомстве.

Прокурор направил в суд исковые заявления о признании деятельности сайтов незаконными. Итог – сайты были заблокированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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