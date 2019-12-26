В Омутнинском районе выбрали нового главу

СЕГОДНЯ 16:05 2019-12-26T16:05:09+03:00

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В четверг, 26 декабря состоялось заседание районной думы. Главным вопросом на заседании стали выборы главы района.

Голосование было открытым, все присутствующие депутаты отдали голоса за Александра Малкова. Напомним, после отставки Владимира Друженькова он с 8 ноября исполнял полномочия главы района.

Избранный глава района поблагодарил за оказанное доверие и озвучил основные направления своей работы. Александр Маклков отметил, что район будет участвовать в программах по переселению из аварийного жилья, капитального ремонта, комфортной городской среды и других. В частности он пообещал построить спортивную школу и новую петлю лыжероллерной трассы. Инаугурация главы состоится 10 января 2020 года.

Добавим, что среди присутствующих на историческом заседании был и прежний глава района Владимир Друженьков.

ИСТОЧНИК KP.RU