2019-10-31T15:23:55+03:00
Общество

Глава Омутнинского района ушел в отставку

Причиной стало достижение пенсионного возраста
Анастасия РОМАНОВА
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Владимир Друженьков с поста главы района отправится на пенсию. Фото: omvesti.ruВладимир Друженьков с поста главы района отправится на пенсию. Фото: omvesti.ru
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В среду, 30 октября, глава Омутнинского района Владимир Друженьков на очередном заседании районной Думы подал прошение об отставке. Заявление стало неожиданностью для депутатов, однако прошение было принято.

Временно с 8 ноября исполнять полномочия главы района будет первый заместитель Александр Малков. Также 8 ноября начнется конкурсная процедура избрания нового главы: заявления от претендентов будут принимать до 9 декабря, затем кандидатуры рассмотрит специальная комиссия. Окончательное решение вынесет районная Дума 26 декабря.

СПРАВКА «КП»

Владимир Леонидович Друженьков родился 02.05.1959 г. в деревне Вороны. Получил высшее профессиональное образование. Дважды становился главой района – в 2011 и 2016 годах. До этого он занимал пост главы города Омутнинска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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