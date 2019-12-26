В Кирове осудили телефонную мошенницу, укравшую с чужих счетов 700 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:02 2019-12-26T14:02:31+03:00

Женщина полгода обманом выманивала деньги у людей и оплачивала ими свои покупки. Фото: Анастасия ОСИПОВА

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В Кирове вынесли приговор мошеннице из Краснодарского края, которая похищала деньги с чужих банковских счетов. Об этом сообщает прокуратура Кировской области.

Напоминаем, с июня 2018 по февраль 2019 женщина звонила жителям Кировской и Костромской областей, представляясь работником службы безопасности банка. Те, кого мошеннице удавалось ввести в заблуждение, передавали ей реквизиты своих карт. Похищенные деньги она тратила в интернет-магазинах. Общая сумма украденных средств составила около 700 тысяч рублей. Некоторых людей ей не удалось обмануть, и следствие сочло ее действия покушениями на кражу.

По совокупности совершенного суд, отменив условное наказание по прежнему приговору, подвел окончательный итог. Женщина получила пять лет колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU