В Кирове осудили телефонную мошенницу, укравшую с чужих счетов 700 тысяч рублей
В Кирове вынесли приговор мошеннице из Краснодарского края, которая похищала деньги с чужих банковских счетов. Об этом сообщает прокуратура Кировской области.
Напоминаем, с июня 2018 по февраль 2019 женщина звонила жителям Кировской и Костромской областей, представляясь работником службы безопасности банка. Те, кого мошеннице удавалось ввести в заблуждение, передавали ей реквизиты своих карт. Похищенные деньги она тратила в интернет-магазинах. Общая сумма украденных средств составила около 700 тысяч рублей. Некоторых людей ей не удалось обмануть, и следствие сочло ее действия покушениями на кражу.
По совокупности совершенного суд, отменив условное наказание по прежнему приговору, подвел окончательный итог. Женщина получила пять лет колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU