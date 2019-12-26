2019-12-26T14:02:31+03:00
Происшествия

В Кирове осудили телефонную мошенницу, укравшую с чужих счетов 700 тысяч рублей

Жительницу Краснодарского края приговорили к пяти годам тюрьмы
Анастасия РОМАНОВА
Поделиться:
Женщина полгода обманом выманивала деньги у людей и оплачивала ими свои покупки.Женщина полгода обманом выманивала деньги у людей и оплачивала ими свои покупки.Фото: Анастасия ОСИПОВА
Изменить размер текста:

В Кирове вынесли приговор мошеннице из Краснодарского края, которая похищала деньги с чужих банковских счетов. Об этом сообщает прокуратура Кировской области.

Напоминаем, с июня 2018 по февраль 2019 женщина звонила жителям Кировской и Костромской областей, представляясь работником службы безопасности банка. Те, кого мошеннице удавалось ввести в заблуждение, передавали ей реквизиты своих карт. Похищенные деньги она тратила в интернет-магазинах. Общая сумма украденных средств составила около 700 тысяч рублей. Некоторых людей ей не удалось обмануть, и следствие сочло ее действия покушениями на кражу.

По совокупности совершенного суд, отменив условное наказание по прежнему приговору, подвел окончательный итог. Женщина получила пять лет колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кировской области на пригородных и междугородних маршрутах теперь можно расплачиваться картой
Иски почти на 21 млн рублей предъявили «ККС» к МУП «Водоканал»
В Кирове откроют 14 лыжных трасс и 108 горок
В Кирове осудили телефонную мошенницу, укравшую с чужих счетов 700 тысяч рублей
Заплатят 250 тысяч за торговлю контрафактом в Кирове
В Песковке предстанет перед судом ревнивый мужчина, до смерти избивший свою подругу
Кировский региональный филиал АО «Россельхозбанк» определил ориентиры в сотрудничестве с СК «Кировспецмонтаж»
На Кремлевской елке побывали 56 кировских школьников
В Кирове отремонтируют проблемные участки дорог
В новогодние каникулы кировчане смогут посмотреть в сервисе Wink сотни киноновинок
В Кирове «меняла» украла у старушки 30 тысяч рублей
«Уходя домой с работы, прихвати хотя бы гвоздь»: в Кирове мужчина попытался украсть две свиные туши
Для некоторых кировчан подешевел проезд в общественном транспорте
В детско-юношеский центр в Нагорске не довезли спортивное оборудование
В Лузе школьник перевел мошеннику больше 11 тысяч рублей
В Радужном труп полтора часа пролежал в магазине посреди бела дня
Кировские хоккеисты стали чемпионами мира
В Вятских Полянах мужчина получил отказ от возлюбленной и едва ее не убил
«Цепная реакция»: В Кирове друг за другом столкнулись три автомобиля
Безопасный праздник: в Кировской области закрыли три местных дома культуры
Осужденный СИЗО-2 г. Кирова сыграл в финальном этапе Всероссийского чемпионата по шахматам
На железнодорожном вокзале станут досматривать пассажиров
Кировчанку, укравшую коньяк из магазина, нашли с полуопустошенной бутылкой