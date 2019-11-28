2019-11-28T13:26:40+03:00
Происшествия

Мошенница, кравшая деньги с банковских карт кировчан, предстанет перед судом

Общая сумма украденного составила 300 тысяч рублей
Анастасия РОМАНОВА
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Женщина обманула 25 кировчан.Женщина обманула 25 кировчан.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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33-летняя жительница Краснодара похищала деньги со счетов кировчан, представляясь сотрудником банка. Об этом сообщает УМВД России по Кировской области. От ее действий пострадали 25 кировчан.

С июля 2018 по февраль 2019 мошенница обзванивала жителей Кировской и Костромской области с сим-карт, оформленных на других людей. Представившись сотрудником банка, женщина предлагала своим жертвам заблокировать незаконные операции с их банковскими счетами. Те, кого мошеннице удалось ввести в заблуждение, соглашались и передавали ей реквизиты своих карт. С их помощью женщина заказывала в интернете различные товары, которые впоследствии перепродавала. Общая сумма украденных со счетов денег составила 300 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Сейчас расследование завершилось, и скоро мошенница предстанет перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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