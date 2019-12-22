Появились подробности об автобусе на тротуаре

СЕГОДНЯ 15:39 2019-12-22T17:07:23+03:00

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Вечером 21 декабря в группе «Злой Кировчанин» опубликовали видео, на котором автобус выехал на тротуар. Автор видео Анастасия Долматова рассказала «Комсомолке» как все произошло.

- Я шла с коляской по улице Карла Маркса вдоль сквера «60-летия СССР» по пешеходной зоне, - делится Анастасия. - Из-за поломки троллейбуса образовалась пробка, скопилось много машин, движение было затруднено. Я медленно шла, чтобы ответить на звонок по телефону. Через несколько секунд меня подрезал автобус, заехав на тротуар. Он остановился рядом со сломанным троллейбусом. Я записала видео, на часах было 17:33. На кадрах видно, что автобус проехал от нас очень близко.

Также, Анастасия уточнила, что автобус не уходил от столкновения с «рогатым», как предполагали кировчане в комментариях к видеозаписи. Он стоял за сломанным троллейбусом, а потом съехал с дороги на тротуар. Позже такой маневр проделывали и другие машины.

- Помимо меня были и другие пешеходы, которые шли позади меня, - добавляет девушка. - У них получилось пройти между автобусом и оградой сквера. А вот у меня с коляской не вышло, там было очень узко. Пришлось возвращаться и обходить через сквер «60-летия СССР».

В Госавтоинспекции уточнили, что выезд на тротуар нарушает пункт 9,9 ПДД. За такой маневр водителю грозит штраф в размере 2000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU