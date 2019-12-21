2019-12-21T19:42:25+03:00
Происшествия

В Кирове автобус выехал на пешеходную зону

Никто не пострадал, но очевидцы очень испугались
Александр МАКАРОВ
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Автобус выехал прямо на тротуар. Фото: vk.com/zlo43Автобус выехал прямо на тротуар. Фото: vk.com/zlo43
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Субботним вечером, 21 декабря, в группе «Злой Кировчанин» появилась видеозапись с автобусом, который выехал на тротуар. На кадрах видно, что произошло это на улице Карла Маркса в районе Ботанического сада. Автор публикации рассказала, что водитель чудом не сбил ее вместе с коляской.

Причины случившегося неясны. В комментариях к записи жители города предположили: автобус оказался на тротуаре из-за троллейбуса. Судя по видеозаписи, «рогатый» стоял на «аварийке» и перекрыл полосу движения. И для того, чтобы избежать ДТП, водитель автобуса выехал на пешеходную зону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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