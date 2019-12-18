Руководители Кировэнерго поздравили ветеранов отрасли с Днем энергетика

СЕГОДНЯ 15:55 2019-12-18T16:08:48+03:00

В преддверии Дня энергетика в «Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» состоялось торжественное мероприятие для ветеранов энергетической отрасли

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Поздравить с профессиональным праздником коллег, вышедших на заслуженный отдых, пришли представители руководства филиала, Совета ветеранов Кировэнерго и первичной профсоюзной организации. Они поблагодарили старшее поколение энергетиков за вклад, который ветераны внесли в становление и укрепление электросетевого комплекса Кировской области.

Организаторы приготовили для собравшихся праздничный стол и развлекательную программу. По традиции особые поздравления получили бывшие коллеги, которые в этом году отметили юбилейные даты.

С приветственным словом к ветеранам обратился директор филиала «Кировэнерго» Владимир Колесников. Владимир Владимирович поздравил их с профессиональным праздником и пожелал крепкого здоровья, сил и благополучия на долгие-долгие годы.

Проведение таких встреч стало доброй традицией Кировэнерго. На них ветераны могут обменяться последними новостями, вспомнить былое и узнать о работе филиала сегодня. В целом в Кировэнерго большое внимание уделяется работе с коллегами, вышедшими на заслуженный отдых. Сотрудники предприятия организуют посещение ветеранов на дому, встречи с руководством, приглашают их на корпоративные мероприятия, чествуют юбиляров. Традиционно встречи с ветеранами проходят накануне 9 Мая, Дня пожилых людей и Дня энергетика.

Эта деятельность - важное направление социальной политики филиала, которая направлена на сохранение лучших традиций, заложенных бывшими сотрудниками энергетической отрасли, и укрепление преемственности поколений.