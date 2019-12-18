В Санчурском районе жители платили за несуществующий вывоз мусора

СЕГОДНЯ 11:37 2019-12-18T16:14:06+03:00

Жители деревень платили за вывоз мусора, который не осуществлялся. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

АО «Куприт» начислял плату за услугу, не выполняя ее

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В Санчурском районе жители платили за вывоз мусора, который на самом деле никто не вывозил.

Как сообщает прокуратура Кировской области, АО «Куприт» незаконно начисляло плату нескольким деревням в Санчурском районе. Пострадали жители деревень Арситово, Большая Русская Лиса, Загорная, Петухи, Смертино, Большая Урдюма, Большой Краснояр и Мельниково. В общей сложности 67 жителей платили в буквальном смысле за воздух. После их сообщений районная прокуратура провела проверку.

В итоге АО «Куприт» сняло с пострадавших жителей плату за вывоз ТКО, начисленную с 1 января текущего года, и приостановило ее начисление до того момента, как мусор действительно начнут вывозить.

Напомним, ранее мы писали, что прокуратура Кировской области выявила более тысячи нарушений по вывозу ТКО.

ИСТОЧНИК KP.RU