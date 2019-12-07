Прокуратура Кировской области выявила 1106 нарушений по вывозу ТКО

СЕГОДНЯ 11:45 2019-12-07T11:45:47+03:00

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6 декабря 2019 года состоялось заседание рабочей группы по вопросам законности вывоза ТКО и качества оказания услуг. Возглавил группу первый заместитель прокурора Кировской области Дмитрий Шерстнев. По итогам заседания выяснилось, что за 2019 год прокуратура рассмотрела 1106 нарушений закона по вывозу твердых коммунальных отходов. Из них 37 исков отправлено в суд. 152 сотрудника ЖКХ привлечены к административной ответственности. Об этом «Комсомолке» сообщили в прокуратуре Кировской области.

После вмешательства, в 589 многоквартирных домах управляющие компании сняли плату с жителей по 50277 счетам. Общая сумма составила больше 3 миллионов рублей. По требованию органов, из-за некачественной работы региональным операторам снизили размер оплаты на 140 тысяч рублей. Так же, по актам реагирования устранили 200 незаконных свалок.

ИСТОЧНИК KP.RU