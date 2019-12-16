В Кировской области обнаружен еще один случай бешенства

СЕГОДНЯ 16:26 2019-12-16T16:26:15+03:00

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В селе Русский Турек обнаружилась бешеная собака. Об этом сообщили в управлении ветеринарии по Кировской области. Специалисты начали поиск других зараженных животных в этом месте. Это уже 14 случай бешенства, зарегистрированный в 2019 году. В списке зараженных животных есть лисы, собаки, кошка и даже коровы.

Специалисты советуют жителям области обязательно прививать своих домашних питомцев. А также не рекомендуют подходить к диким животным. Сначала они могут проявить дружелюбие, а затем напасть на домашних питомцев или людей. Такое поведение - один из признаков бешенства. Еще одним признаком заражения считается повышенная агрессивность. Больное животное может напасть и укусить даже своего хозяина.

При укусе животного первым делом следует промыть рану и сразу же обратиться за медицинской помощью. Вопреки распространенному мифу, о «40 уколах против бешенства», сейчас вводится всего шесть доз вакцины. Первая - в день обращения, остальные в течении 90 дней после укуса.

ИСТОЧНИК KP.RU