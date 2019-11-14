В Оричевском районе у домашней кошки обнаружили бешенство

СЕГОДНЯ 09:56 2019-11-14T09:58:31+03:00

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Во вторник, 12 ноября, в Оричевском районе обнаружили бешеную кошку. Домашнее животное проживало в частном секторе поселка Мирный. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Кировской области.

Специалисты предупредили, что это опасное вирусное заболевание. Оно наносит урон нервной системе, из-за чего животное умирает. Ветеринары сообщают как можно обезопасить себя и своих домашних животных. Во-первых, нужна обязательная вакцинация против бешенства. Так же специалисты рекомендуют не контактировать с дикими животными. Если вас укусили, необходимо промыть рану и немедленно обратиться в медицинское учреждение. Если на вашего питомца напало дикое животное, необходимо доставить его к ветеринару.

Напомним, что всего с начала года в области произошло уже девять случаев бешенства животных. Из них четыре - у лисиц, два - у собак, два - у крупного рогатого скота, один - у кошки.

ИСТОЧНИК KP.RU