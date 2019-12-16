В Кирове осудили бывшего работника салона связи
Ленинский суд Кирова вынес приговор в отношении 24-летнего парня, который работал в точке продаж одного из операторов сотовой связи. Об этом сообщает прокуратора Кировской области.
Молодой человек был специалистом офиса продаж с апреля 2017 по март 2018 года. Используя доступ к базе данных оператора, он заменил сим-карту одного из абонентов. При этом он похитил с ее баланса более 13 тысяч рублей.
Суд признал парня виновным по двум статьям УК РФ. С учетом того, что осужденный полностью возместил ущерб, он получил наказание в виде полутора лет ограничения свободы.
Ранее «Комсомолка» писала о работнике салона сотовой связи, который продавал персональные данные кировчан. Он успел продать личную информацию о сотне абонентов.
ИСТОЧНИК KP.RU