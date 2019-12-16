2019-12-16T13:26:19+03:00
Происшествия

В Кирове осудили бывшего работника салона связи

Он похитил более 13 тысяч рублей
Александр МАКАРОВ
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Кировчанин получил полтора года ограничения свободыКировчанин получил полтора года ограничения свободыФото: Евгения ГУСЕВА
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Ленинский суд Кирова вынес приговор в отношении 24-летнего парня, который работал в точке продаж одного из операторов сотовой связи. Об этом сообщает прокуратора Кировской области.

Молодой человек был специалистом офиса продаж с апреля 2017 по март 2018 года. Используя доступ к базе данных оператора, он заменил сим-карту одного из абонентов. При этом он похитил с ее баланса более 13 тысяч рублей.

Суд признал парня виновным по двум статьям УК РФ. С учетом того, что осужденный полностью возместил ущерб, он получил наказание в виде полутора лет ограничения свободы.

Ранее «Комсомолка» писала о работнике салона сотовой связи, который продавал персональные данные кировчан. Он успел продать личную информацию о сотне абонентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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