В Кирове работник салона сотовой связи продавал персональные данные горожан

СЕГОДНЯ 16:54 2019-11-26T16:54:21+03:00

Всего он успел передать личную информацию о сотне абонентов

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23-летний кировчанин, работавший в салоне сотовой связи, продавал личные данные абонентов. Об этом сообщает УМВД России по Кировской области. Всего он успел передать данные ста человек.

Сотрудники УМВД и УФСБ России по Кировской области совместно установили, что обвиняемый в феврале-марте текущего года получил предложение от неизвестного человека. Кировчанину предложили за деньги сообщать паспортные данные и номера телефонов своих клиентов. И назвали сумму — 150 рублей за каждого абонента. Молодой человек согласился и в течение месяца передавал персональные данные абонентов заинтересованным лицам.

В отношении кировчанина возбудили уголовное дело по статьям «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну» и «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Сейчас устанавливается его причастность к другим преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU