В Омутнинске прокуратура проверила перевозчиков

СЕГОДНЯ 15:39 2019-12-11T15:43:54+03:00

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Прокуратура Омутнинского района проверила работу местных пассажироперевозчиков и нашла ряд нарушений закона «О безопасности дорожного движения».

Во время проверки выяснилось, что водители не проходят обязательные медосмотры. Кроме того, перевозчики не следят за техническим состоянием машин. Подобные нарушения закона могут привести к ДТП и причинить вред пассажирам.

Материалы проверки передали в суд. Каждой организации назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, 26 октября 2019 года, в Нолинском районе микроавтобус столкнулся с автомобилем. Погибли четыре человека и еще восемь получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU