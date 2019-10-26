Четыре человека погибли, восемь получили травмы: в Нолинском районе микроавтобус столкнулся с «ВАЗом»

В Кировской области произошло смертельное ДТП. Сегодня, 26 октября, в Нолинском районе погибли сразу четыре человека. Еще восемь человек получили травмы разной степени тяжести. Их срочно доставили в больницу.

ЧП произошло в деревне Перевоз. Около 17.00 микроавтобус «Форд» столкнулся со встречным автомобилем ВАЗ-2114. Сейчас на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспеции. Пока причины страшного ДТП и возраст погибших в ГИБДД сообщить не могут.

На месте аварии работают инспекторы. Фото: УГИБДД по Кировской области

- В деревне нет связи, - пояснили «Комсомолке» в ведомстве. - Поэтому сотрудники, которые сейчас работают на месте аварии, рассказать о каких-либо подробностях случившегося не могут.

Фотографии с места ЧП ужасают. На снимках видно, что от «легковушки» буквально ничего не осталось. Всмятку и двери, и багажник, и стекла. Серьезно «досталось» и микроавтобусу. Особенно сильно от удара пострадал бампер автомобиля.

Кто виновен в аварии пока неизвестно. Фото: УГИБДД по Кировской области

Напомним, что сегодня в регионе объявлено метеопредупреждение из-за сильного ветра. Его порывы достигают 16 м/с. Завтра, 27 октября, по информации ГУ МЧС Кировской области, ситуация может ухудшиться. Порывы ветра будут достигать 21 м/с.