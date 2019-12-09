В суд ушло дело кировчанки, чья трехлетняя дочь умерла от голода в запертой квартире

СЕГОДНЯ 14:05 2019-12-09T14:10:47+03:00

Пока девочка умирала, мать принимала поздравления с с трехлетием дочери. Фото: instagram.com

Девушку будут судить по статье УК РФ «Убийство малолетнего с особой жестокостью»

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Следователи направили в суд уголовное дело в отношении 21-летней Марии Пленкиной. Как уточнили в ведомстве, кировчанка свою вину в совершенном преступлении признала.

Кроме того, следователи собрали все необходимые доказательства. Они осмотрели медицинскую карту малышки, допросили свидетелей, участкового и инспектора ПДН, провели беседу с родными девочки и подругами обвиняемой. Близкие девушки рассказали, что мать планировала сдать ребенка в детский дом.

Также обвиняемую отправляли на психолого-психиатрическую экспертизу. По ее итогам кировчанку признали вменяемой.

Напомним, что о трагедии стало известно 20 февраля. В этот день в квартире на улице Щорса обнаружили тело трехлетней девочки. Как выяснилось позднее, мама оставила дочь одну дома на несколько дней. Ребенок погиб от обезвоживания.

ИСТОЧНИК KP.RU