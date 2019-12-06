Через Кировскую область проложат скоростную автомагистраль

СЕГОДНЯ 18:21 2019-12-06T18:25:07+03:00

Но прокатиться «с ветерком» жители региона смогут только в 2035 году

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Строительство скоростной дороги начнут от трассы М11 (Москва - Санкт-Петербург) до Кирова через Ярославль и Кострому. От нашего города трасса пройдет до Перми. Об этом госкомпания «Автодор» сообщила на профильной конференции. Все работы завершатся к 2035 году.

Всего же, по планам государственной компании, протяженность скоростных дорог в России увеличится в три раза и составит 17,6 тысяч километров.

Напомним, летом текущего года в Кирове открылся новый путепровод. Новая дорога связала Чистые Пруды и центральную часть города.

ИСТОЧНИК KP.RU