2019-12-06T18:25:07+03:00
Общество

Через Кировскую область проложат скоростную автомагистраль

Но прокатиться «с ветерком» жители региона смогут только в 2035 году
Александр МАКАРОВ
Поделиться:
Скоростная дорога пройдет через весь регион. Фото: pixabay.comСкоростная дорога пройдет через весь регион. Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Строительство скоростной дороги начнут от трассы М11 (Москва - Санкт-Петербург) до Кирова через Ярославль и Кострому. От нашего города трасса пройдет до Перми. Об этом госкомпания «Автодор» сообщила на профильной конференции. Все работы завершатся к 2035 году.

Всего же, по планам государственной компании, протяженность скоростных дорог в России увеличится в три раза и составит 17,6 тысяч километров.

Напомним, летом текущего года в Кирове открылся новый путепровод. Новая дорога связала Чистые Пруды и центральную часть города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24