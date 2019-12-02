Киров: «Ростелеком» поддержал медиафорум «На семи холмах»

СЕГОДНЯ 16:31 2019-12-02T16:31:02+03:00

«Ростелеком» выступил официальным партнером медиафорума «На семи холмах. Вятка — 2019», который прошел 28–29 ноября в Кирове.

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Форум посетили свыше 400 представителей медиасообщества. Эксперты в сфере журналистики, рекламы и SMM рассказали о мультимедийной редакции, монетизации СМИ, соблюдении авторских прав и нестандартной рекламе.

Большое внимание было уделено использованию инновационных технологий в средствах массовой информации. «Ростелеком» презентовал облачные сервисы, которые могут сделать работу современной редакции более эффективной: «Виртуальный ЦОД» для надежного и безопасного хранения данных электронных СМИ, «Виртуальную телефонию» для связи между сотрудниками медиахолдингов, интерактивное телевидение для новостных отделов с возможностью просматривать информационные программы, вышедшие в эфир.

Елена Урматская, председатель Кировского регионального отделения Союза журналистов России, директор портала «Киров.ру»:

«Благодаря поддержке “Ростелекома” мы смогли возродить форум “На семи холмах”, участие в котором полезно и необходимо для вятских журналистов».

Евгений Валов, директор Кировского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Мы уверены, что мероприятие будет способствовать развитию медиабизнеса на Вятке, и готовы помогать редакциям в освоении новых цифровых сервисов».

Организаторами мероприятия стали региональное отделение Союза журналистов России и правительство Кировской области. Цель форума – объединить медиасообщество региона, обсудить вопросы развития СМИ и новых трендов в маркетинге и SMM.

Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа.

МРФ «Волга» объединяет 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.

МРФ «Волга» располагает магистральными каналами связи, а также сетями местной фиксированной телефонной связи. На территории Поволжья «Ростелеком» оказывает полный комплекс современных телекоммуникационных сервисов, включая проводную и мобильную телефонную связь, скоростной доступ в интернет, интерактивное телевидение, облачные решения для частных и корпоративных клиентов, а также органов государственной власти.

Количество интернет-пользователей широкополосного доступа превышает 1,95 млн, из них более 1,3 млн получают услуги по оптической сети передачи данных. Свыше 900 тыс. абонентов смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Всего абонентская база МРФ «Волга» насчитывает более 5 млн клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU