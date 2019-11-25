2019-11-25T17:51:00+03:00
Происшествия

На улице Сормовской КамАЗ столкнулся с «легковушкой», врезался в светофор и наехал на пешехода

В результате ДТП погиб 64-летний мужчина
Анна КРЮКОВА
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Водитель КамАЗа не пострадал. Фото: vk.com/zlo43Водитель КамАЗа не пострадал. Фото: vk.com/zlo43
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В понедельник, 25 ноября, на улице Сормовской напротив дома №42б произошло смертельное ДТП. В 10.55 КамАЗ столкнулся с автомобилем Toyota Prado.

После этого, как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе УГИБДД по Кировской области, грузовик врезался в светофор и наехал на 64-летнего мужчину, который стоял на тротуаре.

В результате аварии пешеход погиб. За рулем КамАЗа находился 33-летний мужчина. Он в ДТП не пострадал.

Напомним, что в выходные в Кировской области произошло 12 ДТП. В них пострадали 14 жителей. Один человек погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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