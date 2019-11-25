2019-11-25T15:16:30+03:00
Происшествия

14 человек пострадали, один погиб: за выходные в области произошло 12 ДТП

В авариях урон претерпели не только автомобили, но и люди
Анастасия РОМАНОВА
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В ДТП пострадало 14 человек и один погиб. Фото: vk.com/gibdd43В ДТП пострадало 14 человек и один погиб. Фото: vk.com/gibdd43
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За минувшие выходные по региону вновь прокатилась волна ДТП. В большинстве случаев водители попросту не справились с управлением. Однако были и случаи, в которых все зависело от одного фактора – человека за рулем.

Так, в воскресенье, 24 ноября, в поселке Свеча, 23-летний молодой человек, управляющий «девяткой», врезался в опору ЛЭП. Отмечается, что у водителя нет водительских прав, кроме того, он был пьян. Молодой человек и его 16-летний пассажир получили травмы, но везти их больницу не пришлось.

Не обошлось в минувшие дни, к сожалению, без человеческих жертв. В ночь с 23 на 24 ноября, в 03:15 ночи, на 773-ем км автодороги КостромаШарьяКировПермь столкнулись BMW и КамАЗ. По предварительным данным, 21-летний водитель «BMW-3181» выехал на встречку, где и столкнулся с грузовиком, которым управлял 33-летний мужчина. В результате КамАЗ опрокинулся, из-за чего его водитель получил травмы, водитель BMW же погиб.

ВАЖНО

ГАИ Кировской области просит водителей быть предельно внимательными на дороге, ездить со скоростью, соответствующей погодным и дорожным условиям. Не стоит забывать о собственной безопасности и пешеходам. Прежде чем перейти дорогу по пешеходному переходу, убедитесь, что водители вас увидели, остановились и пропускают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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