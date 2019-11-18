57 снегоуборочных машин и 120 тонн каменной соли: как в Кирове борются со снегопадом
С началом снегопада в понедельник, 18 ноября, на улицы города вышли 57 снегоуборочных машин. Техника «прошлась» по центру, затем переместилась на второстепенные улицы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кирова.
В течение дня дороги города планируют обработать противогололедным материалом. Планируется, что 120 тонн каменной соли распределят по магистральным трассам, маршрутам общественного транспорта, путепроводам, подъемам и спускам, лестничным маршам.
Глава администрации Илья Шульгин обратил внимание подрядчиков на том, что в первую очередь необходимо обеспечить подходы к социальным учреждениям, освободить от снега и наледи лестничные спуски, пандусы, остановочные площадки.
Напомним, что по прогнозам метеорологов-любителей, снегопад в Кирове может смениться ледяным дождем. Местных жителей предупреждают о гололедице.
ИСТОЧНИК KP.RU