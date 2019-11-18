2019-11-18T11:12:29+03:00
Происшествия

Жителей Кировской области предупреждают о ледяном дожде и гололедице

Погода изменится с приходом мощного арктического циклона
Анна КРЮКОВА
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На дорогах появится ледяной накатНа дорогах появится ледяной накатФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В начале недели кировчан ожидает переменчивая погода. Так, в понедельник, 18 ноября, по информации сообщества «Любительская метеорология в Кирове», через регион пройдет ныряющий циклон. Природное явление принесет в западную половину области осадки в виде умеренного дождя, туман, и потепление до +4 градусов. В восточной половине оттепель не ожидается.

- Киров окажется на границе температурного контраста, - уточняют метеорологи-любители. - Днем температура воздуха будет в пределах 0...+1 градуса. Утром начнется снег, который перейдет в мокрый снег и дождь. Вечером похолодает до -1…-2. Не исключен ледяной дождь и формирование гололеда.

Во вторник, 19 ноября, на регион опустится мощный морозный арктический циклон. Он пройдет через восточную половину области и Киров. Из-за этого в городе похолодает до -14 градусов. Также ожидается рекордное повышение атмосферного давления - до 770-775 мм ртутного столба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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