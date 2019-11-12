2019-11-12T15:18:25+03:00
Общество

В Кирове после «диверсии» бобров начали ремонт улицы Луганской

Для полного завершения работ нужно дождаться сухой погоды
Евгений ДЕМИХОВ
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Обочина на Луганской уже почти готова. Фото: администрация города КироваОбочина на Луганской уже почти готова. Фото: администрация города Кирова
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Во вторник, 12 ноября, на Луганской начали ремонтные работы. Ее восстанавливают после сильного подтопления. Напомним, что причиной выхода воды из берегов в администрации Кирова считают бобров, которые забили водопропускные трубы в озерах древесиной.

В прошедшие выходные слив очистили. Осталось починить дорогу, которую размыло водой.

- После того, как уровень воды понизился на 30 сантиметров, рабочие приступили к восстановлению дороги, - сообщили в администрации города Кирова со ссылкой на ГДМС. - В понедельник начата отсыпка обочин и послойное уплотнение места промыва песком, щебнем и асфальтогранулятом.

Проезжую часть тоже планируется отремонтировать. Но пока об этом еще рано думать. Для работ необходимы определенные условия: вода должна опуститься до нормативной отметки, кроме того, нужна сухая погода. При этом подрядчик должен успеть все сделать до того момента, пока температура воздуха не опустится до -15 градусов. Иначе литой асфальтобетон «не приживется».

ИСТОЧНИК KP.RU

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