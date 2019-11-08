2019-11-08T16:16:13+03:00
Происшествия

В Кирове бобров обвинили в подтоплении улицы Луганской

Жители пожаловались в соцсетях, что из-за воды они не могут вернуться с работы домой
Евгений ДЕМИХОВ
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Из-за потопа обрушилась часть дороги. Фото: vk.com/zlo43Из-за потопа обрушилась часть дороги. Фото: vk.com/zlo43
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На улице Луганской возле промплощадки БХЗ вода из прудов подтопила дорогу.

- В связи с обильными осадками два пруда у завода вышли из берегов, - пишет анонимный пользователь в группе «Злой Кировчанин». - В данный момент идёт быстрое разрушение дорожного полотна. В этом районе работает очень много людей. Мы переживаем, что не сможем вечером выбраться домой.

Администрации Кирова отреагировали на эту жалобу в соцсетях. В управлении дорожной и парковой инфраструктуры города сообщили, что виноваты во всем бобры, которые обитают в этих прудах.

- Видимо, чтобы поднять уровень воды в месте своего обитания, они устроили запруду - забили водопропускную трубу под дорогой ветками, - пояснили в УДПИ. - И вода - без того «высокая» после вчерашнего дождя - хлынула на поверхность дороги.

Как сообщается, вчера после сильного дождя и снегопада потоп также был. Специалисты выяснили, из-за чего вода не может вернуться в норму и прочистили стоковую трубу. Однако стихия и бобры нанесли ответный удар. Луганскую вновь подтопило. На данный момент рабочие вновь занимаются устранением последствий этого инцидента. Вскоре они будут ремонтировать дорожное полотно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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