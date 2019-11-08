В Кирове бобров обвинили в подтоплении улицы Луганской
На улице Луганской возле промплощадки БХЗ вода из прудов подтопила дорогу.
- В связи с обильными осадками два пруда у завода вышли из берегов, - пишет анонимный пользователь в группе «Злой Кировчанин». - В данный момент идёт быстрое разрушение дорожного полотна. В этом районе работает очень много людей. Мы переживаем, что не сможем вечером выбраться домой.
Администрации Кирова отреагировали на эту жалобу в соцсетях. В управлении дорожной и парковой инфраструктуры города сообщили, что виноваты во всем бобры, которые обитают в этих прудах.
- Видимо, чтобы поднять уровень воды в месте своего обитания, они устроили запруду - забили водопропускную трубу под дорогой ветками, - пояснили в УДПИ. - И вода - без того «высокая» после вчерашнего дождя - хлынула на поверхность дороги.
Как сообщается, вчера после сильного дождя и снегопада потоп также был. Специалисты выяснили, из-за чего вода не может вернуться в норму и прочистили стоковую трубу. Однако стихия и бобры нанесли ответный удар. Луганскую вновь подтопило. На данный момент рабочие вновь занимаются устранением последствий этого инцидента. Вскоре они будут ремонтировать дорожное полотно.
ИСТОЧНИК KP.RU