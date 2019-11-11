Глава «дорожников» не планирует покидать администрацию Кирова

СЕГОДНЯ 18:01 2019-11-11T18:03:25+03:00

Евгения Лунева назначили на должность в марте текущего года. Фото: admkirov.ru

Об этом «Комсомолке» сообщили в управлении дорожной и парковой инфрастуктуры города

Изменить размер текста: A A

Глава «дорожников» в Кирове Евгений Лунев пока не планирует покидать свою должность. Об этом «Комсомолке» сообщили в управлении дорожной и парковой инфраструктуры города.

- Информация об увольнении Евгения Николаевича - слухи, - пояснили в управлении. - Он продолжает работать в администрации города.

Напомним, что в выходные в кировских СМИ появилась информация об увольнении главы УДПИ. Причин для отставки якобы две - конфликт с администрацией и отсутствие результатов работы.

ИСТОЧНИК KP.RU