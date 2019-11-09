2019-11-09T14:47:48+03:00
Общество

Главный «дорожник» Евгений Лунев прощается с Кировом

Информация пока что официально не подтверждена
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На посту главы УДПИ Лунев проработал не больше года. Фото: admkirov.ruНа посту главы УДПИ Лунев проработал не больше года. Фото: admkirov.ru
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Место главы УДПИ в Кирове снова остается вакантным. Евгений Лунев проработал на этой должности менее года - с марта 2019. Об уходе написал портал «Свойкировский» со ссылкой на свои источники. Ранее такие же должности занимали Альберт Гутнов и Андрей Менькин. Впрочем, эти руководители Управления парковой и дорожной инфраструктуры так же не задержались на месте главного «дорожника» больше одного года.

Есть два варианта, почему Лунев покидает ведомство. Первый - это конфликт с городским руководством и администрацией из-за реформ в сфере городского общественного транспорта. Вторая причина - неэффективная работа Евгения Лунева, которая не принесла ожидаемых результатов. В горадминистрации, однако, информацию об уходе главы ведомства и не подтвердили, и не опровергнули.

ИСТОЧНИК KP.RU

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