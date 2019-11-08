Поменяем резину быстро и не дорого, даже бронетранспортерам: у одной из кировских «шиномонтажек» появился необычный клиент

СЕГОДНЯ 14:36 2019-11-08T14:36:26+03:00

Настоящий бронетранспортер в нашем городе увидишь не часто. Фото:vk.com/zlo43

Изменить размер текста: A A

Чем может удивить обычный осенний будний день жителей Кирова? Вчерашний столб дождя, конечно, «порадовал» горожан, но это скорее, отрицательное впечатление. Гораздо «круче» увидеть в городе настоящий БТР! Машине понадобилась замена колеса, поэтому решение экипажу пришло сразу: перегнать ее в ближайшую шиномонтажную мастерскую. Во время ремонта, кировчане успели сфотографировать боевую машину. Тут же в паблике «Злой Кировчанин» появился пост с ироничной подписью

- Наша любимая рубрика: «танки в городе», - отмечает автор записи ВК. - С погодой сегодня, видимо, настолько все плохо, что переобуваются даже БТР.

В мастерской «Комсомолке» объяснили, что к ним часто заезжают не только «малолитражки», но и крупный транспорт. Замена колес у тягачей и другого «крупного» транспорта - их специализация.

Сами горожане связывают ремонт этого «зверя» с очень переменчивой погодой.

- В нашем городе по зиме только БТР , - пишет Вадим Вершинин

- Зимнюю резину ставить приехали, - комментирует запись Олег Отюгов

Вчера «Комсомолка» писала об очень переменчивом характере погоды. По всей области отмечались ледяные дожди, снегопад, сильный ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU