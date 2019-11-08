2019-11-08T14:36:26+03:00
Общество

Поменяем резину быстро и не дорого, даже бронетранспортерам: у одной из кировских «шиномонтажек» появился необычный клиент

«Комсомолка» узнала, как военная техника попала в город
Олег ЛЯЛИН
Поделиться:
Настоящий бронетранспортер в нашем городе увидишь не часто. Фото:vk.com/zlo43Настоящий бронетранспортер в нашем городе увидишь не часто. Фото:vk.com/zlo43
Изменить размер текста:

Чем может удивить обычный осенний будний день жителей Кирова? Вчерашний столб дождя, конечно, «порадовал» горожан, но это скорее, отрицательное впечатление. Гораздо «круче» увидеть в городе настоящий БТР! Машине понадобилась замена колеса, поэтому решение экипажу пришло сразу: перегнать ее в ближайшую шиномонтажную мастерскую. Во время ремонта, кировчане успели сфотографировать боевую машину. Тут же в паблике «Злой Кировчанин» появился пост с ироничной подписью

- Наша любимая рубрика: «танки в городе», - отмечает автор записи ВК. - С погодой сегодня, видимо, настолько все плохо, что переобуваются даже БТР.

В мастерской «Комсомолке» объяснили, что к ним часто заезжают не только «малолитражки», но и крупный транспорт. Замена колес у тягачей и другого «крупного» транспорта - их специализация.

Сами горожане связывают ремонт этого «зверя» с очень переменчивой погодой.

- В нашем городе по зиме только БТР , - пишет Вадим Вершинин

- Зимнюю резину ставить приехали, - комментирует запись Олег Отюгов

Вчера «Комсомолка» писала об очень переменчивом характере погоды. По всей области отмечались ледяные дожди, снегопад, сильный ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кировчане станут платить больше за проезд в общественном транспорте
ВТБ профинансировал высокотехнологичный завод ГК «ЭПОТОС»
«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» повышает экологическую безопасность своих энергообъектов
Год дополнительно: осужденный Кировской колонии дал взятку конвоиру
Лекарств нет: прокуратура в Унинском районе нашла нарушения в обеспечении льготников
Стартовал VIII Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи интернет — управляй им»
Отстранение Быкова стало самым обсуждаемым политическим событием в стране
«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» восстановил электроснабжение населенных пунктов Кировской области
На улицы Кирова высыпали 150 тонн реагентов
В Кирово-Чепецком районе открылся новый завод по производству средств тушения пожаров
58 новых пианино получат музыкальные школы Кировской области
В Кировской области прошли подготовку 40 общественных лесных инспекторов
В Кировской области предприятие за два месяца задолжало работникам 9,2 млн рублей
Кировский завод выпустил технику, не имеющую аналогов в мире
Кировские бизнесмены могут поселить колл-центр в смартфон
На Карла Маркса сбили шестилетнюю девочку
Полная версия московского турнира UFC FIGHT NIGHT? - только в Wink на UFC ТВ
«Накинули ремень на шею водителю»: полицейские задержали мужчин, напавших на таксиста
Кировэнерго ведет работы по восстановлению нормальных схем электроснабжения в Подосиновском, Опаринском и Лузском районах
С 1 января в Кирове начнет действовать единый городской тариф на проезд
Сеть центров «Мои Документы» Кировской области - одна из лучших в России
Кировэнерго: работы в северных районах Кировской области будут идти до полного восстановления энергоснабжения потребителей
В Пижанском районе жителям продавали некачественные чебуреки