Ливень, град и радуга: в Кирове бушует стихия

Начало ноября выдалось в Кирове аномальным: от внезапного потепления к резкому похолоданию. Метеорологи-любители предупреждали о перемене погоды, и она действительно произошла: с самого утра сегодняшнего дня по области, а затем и в городе, прошел ледяной дождь. Ветви деревьев в момент покрылись красивыми ледяными каплями, а на дорогах начал образовываться лед. Первыми этим утром приняли на себя удар Даровской и Слободской районы.

ЧЕРНЫЙ ЛЕД

Также в Садаковском так называемым «черным льдом» покрылась трасса, ездить резко стало опасно, поскольку такой лед прозрачен и невидим на дорожном полотне.

Фото: Сергей ПЛАСТИНИН

С началом ледяного дождя в Кирове — около 12.30 — кировские дорожники увеличили количество техники на улицах города. В 14.00 с началом снегопада на улицы вышла еще техника - всего 76 единиц. Улицы города уже обрабатываются реагентами. Кроме того, аварийные бригады прочистили ливневки на улицах Карла Маркса, Ленина и Воровского — потоки воды были настолько мощными, что ливневую систему забило грунтом, листвой и ветками деревьев, в результате чего образовалась огромная лужа.

УПАВШИЕ ДЕРЕВЬЯ

Не обошлось и без происшествий: переохлажденный дождь вкупе с сильными порывами ветра вновь наносит удар по машинам. В районе Мясокомбината на автомобиль обрушилось дерево. К счастью, никто не пострадал, однако ходить пешком и парковаться следует осторожнее во избежание подобных случаев.

Фото: vk.com/kirovmp

РАДУГА

И на фоне этих новостей довольно странно выглядит явление, которое наблюдали около часа дня в Лебяжье: практически чистое небо и двойная радуга в облаках, да еще и при температуре в +13 градусов!

Фото: Наталья МИТЯНИНА

- Такой температурный контраст стал возможен благодаря активному циклону, в теплый сектор которого произошел мощный вынос тепла со стороны Средиземного и Черного морей, а в его тыльную часть поступила арктическая воздушная масса, — объясняют метеорологи-любители.

По данным синоптиков, температурный контраст между севером и югом области составляет сейчас аж 20 градусов — от -7 до +13.