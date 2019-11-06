Ожидается сильный гололед: через Киров пройдет ледяной дождь

СЕГОДНЯ 17:11 2019-11-06T17:11:56+03:00

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Жителей Кировской области предупреждают, что в четверг в регионе пройдет переохлажденный дождь. Осадки ожидаются в ряде районов по линии Шабалино-Котельнич-Киров-Зуевка-Фаленки. Ледяной дождь может пройти ночью и утром. Об этом сообщили в группе «Любительская метеорология» в Кирове.

- Может пройти сильный переохлажденный дождь (до 10 и более мм осадков) с образованием сильного гололеда, - уточняют в сообществе. - Из-за обледенения вероятен обрыв проводов и падение деревьев.

После дождя в послеобеденные часы может начаться снег. Всего 7 ноября в области выпадет от 25 до 35 мм осадков. В Кирове количество осадков составит половину месячной нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU