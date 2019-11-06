2019-11-06T17:11:56+03:00
Происшествия

Ожидается сильный гололед: через Киров пройдет ледяной дождь

Осадки выпадут уже завтра, 7 ноября
Анна КРЮКОВА
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Ледяной дождь пройдет через Киров и Котельнич. Фото: pixabay.comЛедяной дождь пройдет через Киров и Котельнич. Фото: pixabay.com
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Жителей Кировской области предупреждают, что в четверг в регионе пройдет переохлажденный дождь. Осадки ожидаются в ряде районов по линии Шабалино-Котельнич-Киров-Зуевка-Фаленки. Ледяной дождь может пройти ночью и утром. Об этом сообщили в группе «Любительская метеорология» в Кирове.

- Может пройти сильный переохлажденный дождь (до 10 и более мм осадков) с образованием сильного гололеда, - уточняют в сообществе. - Из-за обледенения вероятен обрыв проводов и падение деревьев.

После дождя в послеобеденные часы может начаться снег. Всего 7 ноября в области выпадет от 25 до 35 мм осадков. В Кирове количество осадков составит половину месячной нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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