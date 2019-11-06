Оборванные провода, затопленные улицы и ледяные глыбы: как Кировская область справляется с непогодой

Вместе с новой рабочей неделей в Кировскую область пришла непогода. В течение двух дней жители региона успели получить метеопредупреждения и о сильном снегопаде, и о проливных дождях, и о гололедице, и о порывах ветра до 19 м/c.

ОСТАЛИСЬ БЕЗ СВЕТА

Сильнее всего пострадали районы, где произошло налипание мокрого снега. Так, по информации группы «Любительская метеорология», в Лальске снегом покрылись деревья и провода на 4 мм, в Опарино - на 7 мм.

В регионе мокрый снег налип на провода. Фото: Сергей КОКОВИН

Из-за опасного природного явления 6 ноября оказались обесточены 12 линий электропередачи. По этой причине без света остались сразу 83 населенных пункта с населением 3201 человек. Сейчас аварийно-спасательные работы ведутся в Лузском, Подосиновском, Опаринском и Нолинском районах.

Специалисты «Кировэнерго» планируют, что в большинстве домов электричество появится уже к вечеру. Однако метеоусловия в регионе продолжают ухудшаться, что приводит к новым отключениям.

Сотрудники МЧС предупреждают жителей о гололедице. Фото: Сергей КОКОВИН

СНЕЖНАЯ КАША И ПОТОПЫ

В Кирове погода начала меняться во вторник, 5 ноября. На смену легкому морозу пришло потепление и выпали осадки. Так, днем в городе начался ливень, а к вечеру улицы в буквальном смысле поплыли. Тротуары мгновенно заполнились лужами и снежной кашей, а по проезжей части потекли ручьи. Вдобавок к этому, Киров окутал туман, а с неба продолжал лить дождь.

Из-за неподходящих погодных условий в Кирове даже отменили хоккейный матч. На стадионе «Родина» должны были сразиться кировские спортсмены и «Строитель» из Сыктывкара. Но состояние льда оказалось опасным для игроков.

Потепление и дождь привело и к тому, что с крыш начали падать ледяные глыбы. Так, в группе «Злой кировчанин» местные жители предупреждают, что в городе «надо смотреть в оба».

- Прямо за нашей спиной упала глыба льда с дома на Воровского, 11, - отметили пользователи. - Городские власти, похоже, ждут несчастных случаев, чтобы начать выполнять свои прямые обязанности! Уважаемые горожане, в нашем городе надо смотреть в оба!

Жителям города пришлось «месить снежную кашу». Фото: vk.com/zlo43

ВПЕРЕДИ ЛЕДЯНОЙ ДОЖДЬ

На сегодня, 6 ноября, у сотрудников МЧС по Кировской области для жителей также имеется метеопредупреждение. В регионе прогнозируют осадки в виде мокрого снега, порывы ветра до 19 м/с и гололедицу.

Однако самое интересное у кировчан еще впереди. Как рассказали «Комсомолке» метеорологи-любители, уже 7 ноября в регионе возможен ледяной дождь. Суммарно за день может выпасть от 25 до 35 мм осадков. Такое природное явление приведет к возникновению ледяных «катков» как на тротуарах, так и на проезжей части.