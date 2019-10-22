Глава департамента муниципальной собственности уволилась по собственному желанию

СЕГОДНЯ 16:19 2019-10-22T16:19:26+03:00

Теперь ее обязанности исполняет Галина Филиппова

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Глава департамента муниципальной собственности Кирова покинула свою должность. Елена Ляпунова приняла решение уволиться по собственному желанию. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе администрации города.

Елена Леонидовна отработала последний рабочий день в пятницу, 18 октября. Теперь ее обязанности исполняет замначальника департамента Галина Филиппова.

Напомним, что Елена Ляпунова устроилась в администрацию Кирова в конце октября 2018 года. До этого она работала в администрации Ненецкого автономного округа, Собрании депутатов Ненецкого автономного округа, администрации города Нарьян-Мар. Окончила Поморский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «Юриспруденция».

ИСТОЧНИК KP.RU