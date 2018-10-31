2018-10-31T17:57:27+03:00
Общество

Управлять муниципальной собственностью в Кирове будет чиновница из Нарьян-Мара

Депутаты городской думы одобрили кандидатуру Елены Ляпуновой
Мария ПЕТРОВА
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Елена Леонидовна родилась в Архангельской области. Фото: Old.adm-nmar.ruЕлена Леонидовна родилась в Архангельской области. Фото: Old.adm-nmar.ru
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На прошлой неделе начальник департамента муниципальной собственности Наталья Мамедова покинула свой пост, написав заявление по собственному желанию. Сегодня на заседании городской думы глава администрации Илья Шульгин представил депутатам кандидата на эту должность - Елену Ляпунову.

О Елене Леонидовне известно, что она родилась в Архангельской области, 2004 году окончила Поморский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «Юриспруденция». Работала в администрации Ненецкого автономного округа, администрации Нарьян-Мара на должностях юридического профиля, а также заместителем главы администрации Нарьян-Мара по взаимодействию с органами государственной власти и общественными объединениями.

Депутатов смутило, что за муниципальную собственность будет отвечать пришлый человек:

Почему вы оставляете кадровые решения не на местных специалистах? - обратился с вопросом к сити-менеджеру депутат Владимир Журавлев.

Илья Вячеславович отметил, что в последнее время в городской администрации происходит кадровая ротация и основной упор все же делается на кировчанах.

Появление людей из других городов и регионов могу объяснить очень просто: требуется кандидат с определенным опытом и набором качеств, - подчеркнул Шульгин. - Выбор падает на тех, кто подходит по всем заявленным параметрам. Я сам не родился в Кирове, но на протяжении двух лет работаю здесь. Почему не возникает вопросов, когда выпускник военно-командного училища, отучившись в Москве, Казани или Санкт-Петербурге, поступает на службу в Дальневосточный федеральный округ?

Елена Ляпунова в свою очередь пояснила, что ей будет интересно поработать в Кирове, и уже успела ознакомиться с нормативкой и вверенным ей департаментом.

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