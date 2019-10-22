В Кирове арендатор земли собирался поставить снегоплавильный пункт рядом с рекой

СЕГОДНЯ 13:24 2019-10-22T14:36:53+03:00

Депутаты не уверены, что арендатор законно спилил сотни деревьев и начал деятельноть снегоплавильного предприятия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Информацию о нарушениях использования земельного участка озвучили на заседании постоянной комиссии Кировской городской Думы по имуществу и земельным отношениям

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В 2018 году земельный участок на улице Мельничной, 31 был отдан в аренду на семь лет под размещение снегоплавильного пункта. Однако использование арендованного участка вызвало серьезные вопросы:

- арендатор, не получив разрешение на строительство, начал работы: вырыл траншею, снес зеленые насаждения – почти 650 деревьев, причем в рамках муниципального заказа;

- на участке находится котлован, который ничем не огорожен;

- Есть сомнения, что выкорчеванные деревья были аварийными, - отметила на заседании комиссии глава города Елена Ковалева. - Значит, городу нанесен ущерб, и необходимо обязать арендатора привести территорию в исходное состояние.

ВАЖНО

Депутаты уверены, что строительство снегоплавильной станции на данном участке запрещено в принципе: рядом расположено протезно-ортопедическое предприятие, неподалеку протекает речка. Принято решение направить заявления в правоохранительные органы, а также в Росприроднадзор и Роспотребнадзор, чтобы, получив ответ о невозможности на данном участке строительства снегоплавильной установки, в последующем расторгнуть договор.

ИСТОЧНИК KP.RU