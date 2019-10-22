КСП: в Кирове не учтены 789 земельных участков

СЕГОДНЯ 11:21 2019-10-22T12:35:20+03:00

Глава города Елена Ковалева подчеркнула, что имущество города должно приносить доход в казну. Фото: duma.mo-kirov.ru

На заседании постоянной комиссии Кировской городской Думы по имуществу и земельным отношениям заслушали результаты проверки Контрольно-счетной палаты

Изменить размер текста: A A

Результаты анализа эффективности использования муниципального имущества оказались далеко не радужными. Нарушения, которые нашли аудиторы Контрольно-счетной палаты, привели к выводу: реестр имущества ведется департаментом муниципальной собственности ненадлежащим образом.

КАКИЕ НАШЛИ НАРУШЕНИЯ

1. В городской казне числится более 22,8 тыс. объектов недвижимого имущества, более 7 тысяч – движимого и более 17,3 млн акций. Все это должно быть учтено в соответствующем реестре с использованием единой информационной системы (АИС «Имущество»).

2. В реестре имущества отсутствуют сведения о размере долей в уставном капитале шести акционерных обществ.

3. Не учтены в казне 789 земельных участков, а также акции одного из банков.

4. Отсутствует государственная регистрация права муниципальной собственности на более чем 13,3 тыс. объектов. Однако учтены около 4 тыс. многоквартирных жилых домов, не являющихся собственностью города.

5. Кроме того, балансовая стоимость некоторых объектов, например, школы в Чистых прудах или магазина на ул. Волкова, оценена в 1 рубль, что ведет к риску недополучения доходов с налога на имущество.

6. Анализ также показал, что муниципальное имущество используется неэффективно: коммуникации – на 88%, транспорт – на 64%, земельные участки – на 48%, жилые здания – только на 0,3%.

- Ненадлежащее ведение реестра свидетельствует о невыполнении департаментом одной из основных задач – создания и обеспечения функционирования системы учета муниципального имущества, - озвучивает вывод аудиторов Кировская городская Дума. - Отсутствие актуальной информации о фактическом использовании имущества не позволяет оценить возможности его вовлечения в хозяйственный оборот и поступления неналоговых доходов в бюджет города.

НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

- в КСП отметили ненадлежащий подход ДМС к приватизационному процессу, назвав его нереалистичным по причине завышенных показателей ожидаемого дохода от продажи имущества;

- по данным на 1 мая, просроченная дебиторская задолженность по сравнению с началом года увеличилась на 5,6%, несмотря на усиление работы департамента.

ВЫВОДЫ

- Имущество – это актив, который должен приносить доход, - подчеркнула глава города Кирова Елена Ковалева.

Депутаты единогласно приняли решение провести более детальную проверку эффективности использования имущества казны муниципалитета.

ИСТОЧНИК KP.RU