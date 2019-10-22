Яйца древних животных или мини-жуковлянские валуны: в Слободском нашли овальные окаменелости

СЕГОДНЯ 12:56 2019-10-22T14:28:21+03:00

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На минувшей неделе сотрудники службы, занимающейся прокладкой газопровода в городе Слободском, нашли странные овальные образования.

- Мы рыли котлован, - рассказывает один из рабочих. – И на глубине примерно два метра нашли три овальных то ли камня, то ли яйца. Очень похоже на окаменевшие яйца. Мы аккуратно их достали, решили отдать в музей для исследования.

Выводов о том, что это могут быть окаменевшие яйца древних животных, ученые пока не делают. Одна находка передана в Вятский палеонтологический музей для исследования.

- Нужно очистить находку от слоя глины, - рассказал «Комсомолке» старший научный сотрудник Вятского палеонтологического музея Владимир Масютин. – И дальше посмотреть под микроскопом, какого характера это образование. Можно допустить мысль, что это кладка древних животных. Но это могут быть и конкреции – геологические образования шаровидной формы. Такие встречаются в Котельничском районе. Они более известны как Жуковлянские валуны. Но, безусловно, они гораздо больше по размеру, чем эти образования. В любом случае, с выводами пока торопиться рано.

ИСТОЧНИК KP.RU