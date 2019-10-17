2019-10-17T18:12:52+03:00
Общество

Подросток, планировавший устроить бойню в кировской школе, вернется в свой класс

Переводить в другое образовательное учреждение его не будут
Евгений ДЕМИХОВ
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Молодой человек вернется свою школуМолодой человек вернется свою школуФото: Александр ГЛУЗ
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15-летний парень, готовившийся к массовому убийству с применением холодного оружия и самодельного взрывного устройства, «навел шороху» на всю страну. К счастью, ситуация разрешилась без кровопролития. А парня временно отстранили от обучения в школе.

- Ребенок получил необходимую психологическую помощь, - сообщает РИА-Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Кировской области Владимира Шабардина. - Пока он в школу не ходит, но образование получает.

Омбудсмен отметил, что переводить в другое образовательное учреждение подростка не имеет смысла. Он связывает это с тем, что Киров - небольшой город, и слухи о новом ученике быстро распространятся. Кроме того, юноша учится в девятом классе - он на пороге сдачи экзаменов. Смена школы может негативно сказаться на подготовке к ним.

ИСТОЧНИК KP.RU

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