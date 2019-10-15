2019-10-15T18:30:30+03:00
Общество

Житель Котельнича заснял на камеру американскую норку

Пушистик бегал прямо в центре города
Олег ЛЯЛИН
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Жители Котельнича говорят, что норки - частые гости в городе. Фото: pixabay.comЖители Котельнича говорят, что норки - частые гости в городе. Фото: pixabay.com
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Подписчик паблика ВК «Типичный Котельнич» смог снять на камеру дикого зверя. Инцидент произошел по адресу: Советская, 99, возле Дома быта.

- Вот такая зверюшка, перебежав мне дорогу, направилась поменять шерстку к зиме в Дом быта (в этом магазине есть отдел с верхней одеждой прим. Ред), - пишет автор видео Михаил Лялин.

В комментариях к записи местные жители тут же вычислили вид зверька - им оказалась американская норка. Горожане говорят, что увидеть маленьких пушистых зверей можно в различных частях города. Они без всяких стеснений прогуливаться в разных районах Котельнича.

- Река-то рядом. Сейчас нет у охотников особой цели меха добывать. Развелись, бегают везде, - комментирует запись Любовь Смирнова.

Напомним, что ранее «КП» писала про рысенка на березе. Специалисты отметили, что запечатлеть эту большую кошку в дневное время суток - большая удача, ведь рыси ведут преимущественно ночной образ жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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