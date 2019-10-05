«Увидеть это животное - большая удача»: в Кировской области сфотографировали рысенка
Жителям региона удалось сфотографировать рысенка. Испуганное животное запечатлели сидящим на березе. Авторы снимка отправили фотографию министерству лесного хозяйства Кировской области.
Специалисты министерства прокомментировали снимок. Они отметили, что увидеть рысь и тем более сфотографировать, - большая удача. Это связано с тем, что животное ведет скрытый образ жизни, и численность рыси в регионе - невысокая.
Как сообщили авторы фотографии, снимок был сделан 7 сентября. Они заметили двух рысят, которые поедали пойманного зайца. Животные при виде людей испугались, поэтому один рысенок убежал, а второй - запрыгнул на ближайшую березу.
ИСТОЧНИК KP.RU