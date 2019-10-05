2019-10-05T16:09:35+03:00
Общество

«Увидеть это животное - большая удача»: в Кировской области сфотографировали рысенка

Испуганный зверь забрался на дерево
Анна КРЮКОВА
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Животное сфотографировали 7 сентября. Фото: vk.com/ohotnadzorkirovЖивотное сфотографировали 7 сентября. Фото: vk.com/ohotnadzorkirov
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Жителям региона удалось сфотографировать рысенка. Испуганное животное запечатлели сидящим на березе. Авторы снимка отправили фотографию министерству лесного хозяйства Кировской области.

Специалисты министерства прокомментировали снимок. Они отметили, что увидеть рысь и тем более сфотографировать, - большая удача. Это связано с тем, что животное ведет скрытый образ жизни, и численность рыси в регионе - невысокая.

Как сообщили авторы фотографии, снимок был сделан 7 сентября. Они заметили двух рысят, которые поедали пойманного зайца. Животные при виде людей испугались, поэтому один рысенок убежал, а второй - запрыгнул на ближайшую березу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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