В Кирове под суд пойдет предприниматель, из-за которого сварщик сорвался в шахту лифта

СЕГОДНЯ 17:45 2019-10-14T17:45:26+03:00

ЧП произошло в одном из строящихся зданий на улице Ломоносова Фото: Евгений ДЕМИХОВ

Инцидент произошел во время работ

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33-летнего кировчанина обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Мужчина возглавлял организацию, занимавшуюся подрядными работами на строящейся многоэтажке.

Инцидент произошел 1 марта 2019 года. Тело сварщика нашли около 17.00 часов. Как выяснилось, падение произошло с 15 этажа. Рабочий сорвался в шахту лифта вместе с поддоном. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

- При должной внимательности и предусмотрительности обвиняемый должен был и мог предвидеть возможность наступления общественно опасных последствий при допуске работника к выполнению подрядных работ, - отметили в прокуратуре Кировской области.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд. Предпринимателю грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU