В Кирове под суд пойдет предприниматель, из-за которого сварщик сорвался в шахту лифта
33-летнего кировчанина обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Мужчина возглавлял организацию, занимавшуюся подрядными работами на строящейся многоэтажке.
Инцидент произошел 1 марта 2019 года. Тело сварщика нашли около 17.00 часов. Как выяснилось, падение произошло с 15 этажа. Рабочий сорвался в шахту лифта вместе с поддоном. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.
- При должной внимательности и предусмотрительности обвиняемый должен был и мог предвидеть возможность наступления общественно опасных последствий при допуске работника к выполнению подрядных работ, - отметили в прокуратуре Кировской области.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд. Предпринимателю грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU