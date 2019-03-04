2019-03-04T11:19:52+03:00
Происшествия

В Кирове сварщик упал с 16 этажа

40-летний мужчина упал в шахту лифта
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
ЧП произошло на стройке на ул. ЛомоносоваЧП произошло на стройке на ул. ЛомоносоваФото: Евгений ДЕМИХОВ
Изменить размер текста:

В пятницу, 1 марта, в Кирове трагически погиб сварщик. Тело мужчины было найдено в 17 часов на первом этаже дома, строящегося на ул. Ломоносова. По версии следствия, 40-летний мужчина упал в шахту лифта с высоты 16 этажа во время проведения сварочных работ. Кировчанин рухнул вместе с деревянным поддоном и получил травмы, несовместимые с жизнью.

- По данному факту идет проверка, выясняются причины случившегося, - рассказали в СУ СК России по Кировской области. - Следователи уже осмотрели место происшествия, назначили экспертизы и изъяли необходимую документацию.

Месяц назад на Кировском шинном заводе рабочий погиб, упав с высоты 10 метров. Скорая помощь не успела спасти мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кировской области обвалилась крыша жилого дома
В Афанасьево машина проехала по лежащему на мосту человеку
Кировского полицейского подозревают в продаже наркотиков
На неделе в Кирове ожидается сильный ветер и резкие перепады температур
В Кировской области самые дорогие домашние блины в стране
В Советске пятые сутки не могут найти молодого человека, ушедшего из дома в тапочках
Следователи: Яфаркин «отмыл» 85 миллионов через подконтрольную фирму
Третий день в Кирове разыскивают 16-летнего подростка
В Кирове, на улице Энтузиастов, сгорел старый автомобиль
Кировчанин продает антикварный бюст императора Александра III за 350 тысяч рублей
Кировчанка полтора месяца ищет своего пса Грея
Минстрой идет навстречу дольщикам: решается вопрос о снижении ставки на ипотеку
В Кирове около школы неизвестный мужчина напал на четвероклассников
Синоптики обещают: март будет теплым и неснежным
16-летний подросток взял Audi своей мамы, чтобы доехать до девушки
Внимание! Пропал человек: жителя Кирово-Чепецка не видели с декабря
В Кирове задержали мужчину, искавшего в сугробах у гаражей наркотики
Антимонопольщики проверят квитанции кировчан за мусор, воду и тепло
ДТП в центре Кирова: столкнулись «Веста» и Mercedes, на месте работала реанимация
В 2020 году в Кирове благоустроят парк у цирка, филармонии и сквер Трудовой славы
Первые весенние выходные в Кирове будут солнечными и теплыми
Кировский автолюбитель не оплатил 82 штрафа за нарушения ПДД
Путешественники из Вятских Полян прошли по следам «The Beatles»