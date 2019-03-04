В Кирове сварщик упал с 16 этажа

СЕГОДНЯ 11:19 2019-03-04T11:19:52+03:00

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В пятницу, 1 марта, в Кирове трагически погиб сварщик. Тело мужчины было найдено в 17 часов на первом этаже дома, строящегося на ул. Ломоносова. По версии следствия, 40-летний мужчина упал в шахту лифта с высоты 16 этажа во время проведения сварочных работ. Кировчанин рухнул вместе с деревянным поддоном и получил травмы, несовместимые с жизнью.

- По данному факту идет проверка, выясняются причины случившегося, - рассказали в СУ СК России по Кировской области. - Следователи уже осмотрели место происшествия, назначили экспертизы и изъяли необходимую документацию.

Месяц назад на Кировском шинном заводе рабочий погиб, упав с высоты 10 метров. Скорая помощь не успела спасти мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU