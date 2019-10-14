2019-10-14T13:39:45+03:00
Происшествия

В авариях на Новом мосту пострадало семь автомобилей

Из-за ДТП образовалась значительная пробка
Евгений ДЕМИХОВ
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Водители, пассажиры и пешеходы не пострадали во время ДТП. Фото: vk.com/zlo43Водители, пассажиры и пешеходы не пострадали во время ДТП. Фото: vk.com/zlo43
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13 октября на въезде в Киров возник большой затор. Все произошло из-за нескольких ДТП.

- В период с 14.00 до 15.00 часов было зарегистрировано несколько аварий, участниками которых стали семь автомобилей, - уточняют детали происшествия в УГИБДД УМВД России по Кировской области.

«Лада Гранта», «Нива», «пятнашка», «двенашка», «девятка», «Мицубиси», и «Фольксваген» получили повреждения во время аварий. К счастью, это всего лишь материальный ущерб. Никто из людей не пострадал. Сейчас в Госавтоинспекции идет проверка: выясняется, что могло послужить причиной аварий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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