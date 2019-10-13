Массовое ДТП заблокировало въезд в Киров по Новому мосту

СЕГОДНЯ 16:28 2019-10-13T16:28:58+03:00

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Авария на въезде в Киров заблокировала движение. ДТП произошло на Новом мосту. Столкновение произошло около 15.20 часов.

Очевидцы рассказывают сразу о шести автомобилях, которые попали в аварию. Сообщений о пострадавших людях нет.

В комментариях к записи о происшествии в группе «Злой Кировчанин» появилась информация о том, что пробка стала настолько большой, что заблокирован проезд по улице Павла Корчагина. Проехать не может даже общественный транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU