На перекрестке Октябрьского и Преображенской произошло массовое ДТП

СЕГОДНЯ 15:17 2019-10-12T15:20:12+03:00

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В субботу, 12 октября, в центре Кирова столкнулось несколько автомобилей. Авария произошла около 11.00 часов. Судя по фотографиям, размещенным в группе «КУ43», повреждено как минимум три машины. О пострадавших людях информации нет.

Автор фотографий отметил, что водитель одного из транспортных средств мог находиться под воздействием алкоголя или наркотиков.

Напомним, в пятницу стало известно о том, что судейская коллегия проверит информацию в средствах массовой информации, касающуюся якобы пьяного судьи, остановленного сотрудниками Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU