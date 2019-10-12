2019-10-12T15:20:12+03:00
Происшествия

На перекрестке Октябрьского и Преображенской произошло массовое ДТП

Несколько машин врезались в ограждение
Евгений ДЕМИХОВ
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Автомобили сильно ударились об ограждение: Фото: vk.com/ky43_ubezhisheАвтомобили сильно ударились об ограждение: Фото: vk.com/ky43_ubezhishe
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В субботу, 12 октября, в центре Кирова столкнулось несколько автомобилей. Авария произошла около 11.00 часов. Судя по фотографиям, размещенным в группе «КУ43», повреждено как минимум три машины. О пострадавших людях информации нет.

Автор фотографий отметил, что водитель одного из транспортных средств мог находиться под воздействием алкоголя или наркотиков.

Напомним, в пятницу стало известно о том, что судейская коллегия проверит информацию в средствах массовой информации, касающуюся якобы пьяного судьи, остановленного сотрудниками Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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