На перекрестке Октябрьского и Преображенской произошло массовое ДТП
Несколько машин врезались в ограждение
Автомобили сильно ударились об ограждение: Фото: vk.com/ky43_ubezhishe
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В субботу, 12 октября, в центре Кирова столкнулось несколько автомобилей. Авария произошла около 11.00 часов. Судя по фотографиям, размещенным в группе «КУ43», повреждено как минимум три машины. О пострадавших людях информации нет.
Автор фотографий отметил, что водитель одного из транспортных средств мог находиться под воздействием алкоголя или наркотиков.
Напомним, в пятницу стало известно о том, что судейская коллегия проверит информацию в средствах массовой информации, касающуюся якобы пьяного судьи, остановленного сотрудниками Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU