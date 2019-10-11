2019-10-11T16:05:32+03:00
Общество

В Кирове судейская комиссия проверит информацию о своем коллеге

Решение было внесено в повестку заседания
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Судьи проверят своего коллегу на причастность к правонарушениюСудьи проверят своего коллегу на причастность к правонарушениюФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

11 октября квалификационная коллегия судей Кировской области рассмотрела вопрос о создании специальной комиссии. Она должна будет проверить информацию в средствах массовой информации, касающуюся их коллеги - судьи Ленинского районного суда Марата Чепурных.

Напомним, кировские активисты утверждают, что недавно ночью человек, похожий на Чепурных был задержан пьяным в автомобиле. Однако, спустя некоторое время его отпустили, а протокол написали и вовсе на женщину, которая была в авто вместе с мужчиной.

К делу уже подключились следователи. Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий и служебного подлога. Уже опрошены сотрудники и руководство ГИБДД, а также изъята документация.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кирове проходит семинар по подготовке к 75-летию Победы
На улице Щорса обустроят остановку «слобода Шкляевская»
На нацпроекты в Кировской области потратили 5,3 млрд рублей
«Ростелеком» показал на Finopolis прототип сервиса оплаты услуг связи с использованием Системы быстрых платежей
Кировчанин разбил кредитный телевизор, чтобы не отдавать его приставам
Погода на Покровскую субботу 2019 в Кирове: в выходные будет прохладно и дождливо
В Кирове сняли с поезда двух подозрительных пассажиров
«Ростелеком» и Банк Русский Стандарт провели первый биометрический платеж
В Подмосковье нашли тело стюарда из Кирова
В Кирове прошла презентация нового формата кинопоказа: 3D+
Жительница Кировской области истязала своих дочерей за провинности
В Кировской области на ремонт дорог в рамках БКАД в 2020 году потратят 2,4 миллиарда рублей