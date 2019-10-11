В Кирове судейская комиссия проверит информацию о своем коллеге
11 октября квалификационная коллегия судей Кировской области рассмотрела вопрос о создании специальной комиссии. Она должна будет проверить информацию в средствах массовой информации, касающуюся их коллеги - судьи Ленинского районного суда Марата Чепурных.
Напомним, кировские активисты утверждают, что недавно ночью человек, похожий на Чепурных был задержан пьяным в автомобиле. Однако, спустя некоторое время его отпустили, а протокол написали и вовсе на женщину, которая была в авто вместе с мужчиной.
К делу уже подключились следователи. Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий и служебного подлога. Уже опрошены сотрудники и руководство ГИБДД, а также изъята документация.
ИСТОЧНИК KP.RU