В Кирове судейская комиссия проверит информацию о своем коллеге

СЕГОДНЯ 16:05 2019-10-11T16:05:32+03:00

Судьи проверят своего коллегу на причастность к правонарушению Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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11 октября квалификационная коллегия судей Кировской области рассмотрела вопрос о создании специальной комиссии. Она должна будет проверить информацию в средствах массовой информации, касающуюся их коллеги - судьи Ленинского районного суда Марата Чепурных.

Напомним, кировские активисты утверждают, что недавно ночью человек, похожий на Чепурных был задержан пьяным в автомобиле. Однако, спустя некоторое время его отпустили, а протокол написали и вовсе на женщину, которая была в авто вместе с мужчиной.

К делу уже подключились следователи. Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий и служебного подлога. Уже опрошены сотрудники и руководство ГИБДД, а также изъята документация.

ИСТОЧНИК KP.RU