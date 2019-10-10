Следком возбудил уголовное дело после инцидента с пьяным водителем похожим на судью

СЕГОДНЯ 13:11 2019-10-10T13:11:02+03:00

Во время доследственной проверки нашли очевидцев и изучили записи с камер видеонаблюдения

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Сегодня, 10 октября, по факту неправомерных действий сотрудников полиции следователи возбудили уголовное дело по двум статьям - за превышение должностных полномочий и служебный подлог. История с предположительно пьяным водителем, похожим на судью, набирает обороты.

- В ходе доследственной проверки были опрошены очевидцы происходящего, изъяты и изучены видеозаписи с камер наружного видеонаблюдения в указанном районе, установлены и опрошены прямые очевидцы того, как мужчина садился за руль транспортного средства и выходил из машины, опрошены сотрудники ГИБДД и их руководство, изъяты документы, имеющие значение для следствия, - сообщают в СУ СК России по Кировской области

Выяснилось, что сотрудники ГИБДД составили административный протокол на человека, который и не совершал правонарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU