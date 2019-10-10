Следком возбудил уголовное дело после инцидента с пьяным водителем похожим на судью
Сегодня, 10 октября, по факту неправомерных действий сотрудников полиции следователи возбудили уголовное дело по двум статьям - за превышение должностных полномочий и служебный подлог. История с предположительно пьяным водителем, похожим на судью, набирает обороты.
- В ходе доследственной проверки были опрошены очевидцы происходящего, изъяты и изучены видеозаписи с камер наружного видеонаблюдения в указанном районе, установлены и опрошены прямые очевидцы того, как мужчина садился за руль транспортного средства и выходил из машины, опрошены сотрудники ГИБДД и их руководство, изъяты документы, имеющие значение для следствия, - сообщают в СУ СК России по Кировской области
Выяснилось, что сотрудники ГИБДД составили административный протокол на человека, который и не совершал правонарушения.
ИСТОЧНИК KP.RU