2019-10-10T13:11:02+03:00
Происшествия

Следком возбудил уголовное дело после инцидента с пьяным водителем похожим на судью

Во время доследственной проверки нашли очевидцев и изучили записи с камер видеонаблюдения
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Первыми о ситуации заговорили активисты. Фото: vk.com/patrolkirov43Первыми о ситуации заговорили активисты. Фото: vk.com/patrolkirov43
Изменить размер текста:

Сегодня, 10 октября, по факту неправомерных действий сотрудников полиции следователи возбудили уголовное дело по двум статьям - за превышение должностных полномочий и служебный подлог. История с предположительно пьяным водителем, похожим на судью, набирает обороты.

- В ходе доследственной проверки были опрошены очевидцы происходящего, изъяты и изучены видеозаписи с камер наружного видеонаблюдения в указанном районе, установлены и опрошены прямые очевидцы того, как мужчина садился за руль транспортного средства и выходил из машины, опрошены сотрудники ГИБДД и их руководство, изъяты документы, имеющие значение для следствия, - сообщают в СУ СК России по Кировской области

Выяснилось, что сотрудники ГИБДД составили административный протокол на человека, который и не совершал правонарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Кирово-Чепецком задержали похитителей телят: одну свою жертву злоумышленники упустили
Для кировчан планируют запустить чат-бот с расписанием автобусов
Кировские фермеры показали свою продукцию на выставке в Москве
Ушел из больницы на костылях: полицейские разыскивают 43-летнего мужчину
В Кирове презентовали очередную книгу о почетных гражданах города
Дмитрий Проскура назначен вице-президентом «Ростелекома» по цифровизации промышленности
Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» возглавил Иван Зима
В Кирове уничтожили тонну зараженных нектаринов из Ирана
Вода в Кирове может пахнуть фенолом
Покровская суббота 2019 в Кирове: к местам захоронений организуют допмаршруты
С помощью автомобилей в рамках нацпроекта «Демография» в больницы Кировской области доставили 4429 пенсионеров
Восемь кировских проектов попадут на финал Russian Event Awards
Кировские силовики незаконно применили силу и спецсредства при задержании предпринимателя
«Водоканал» проверил качество воды в кировских домах «на прозрачность»
В Кирове у школы № 40 открыли современную спортплощадку
Прокуратура: уровень шума на путепроводе в Чистые пруды превышен
В Кирове поздравили педагогов, чьи ученики сдали ЕГЭ на 100 баллов